Голкипер ЦСКА может продолжить карьеру в «Спартаке»

может приобрести голкипера. Об этом сообщает журналист

Стало известно, что руководство «красно-белых» рассчитывает подписать вратаря уже этой зимой. «Спартак» еще не сделал предложение ЦСКА по трансферу Помазуна.

Напомним, что в сентябре этого года голкипера отстранили от тренировок с основным составом армейцев. Причиной такого решение могло стать высказывание Помазуна, в котором он допустил возможность перехода в «Спартак».

В прошедшем сезоне голкипер выступал за «Урал» на правах аренды, где провел 29 матчей в рамках РПЛ, в которых пропустил 44 гола.