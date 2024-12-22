Облак: Мы долго мучились, начали очень плохо, был необъяснимый страх

Вратарьвысказался о матче против(2:1).

«За время выступления в "Атлетико" я впервые победил здесь. Наконец-то мы это сделали! Тяжелая игра, но три очка у нас. Нужно продолжать в том же духе.

Мы долго мучились, начали очень плохо, был необъяснимый страх. Мы оказывали сопротивление, отбивались, зная, что моменты будут. При 0:1 мы продолжали отбиваться, и в итоге на последней минуте Серлот вновь принес нам победу.

До конца чемпионата еще очень далеко, так что этот матч не был решающим. Мы победили, но на кону все еще много очков. Сегодня было важно выиграть, но мы соперничаем с двумя крупнейшими клубами, поэтому нужно идти от матча к матчу.

Полтора месяца назад мы были очень далеки от вершины. Надеюсь, сохраним лидерство и не опустимся вниз», — приводит слова Облака Marca.

Календарь и таблица испанской Примеры

После этого матча «Атлетико» занимает 1-е место в таблице Примеры с 41-ю очками в активе. «Барселона» располагается на 2-й позиции с 38-ю баллами.