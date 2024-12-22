Булыкин: Опять судьба чемпионства будет выясняться в последних турах

Бывший нападающий сборной Россиивысказался о борьбе за чемпионский титул в текущем сезоне РПЛ.

«Опять судьба чемпионства будет выясняться в последних турах. Здесь уже будут участвовать не только "Краснодар" и "Динамо", но и другие могут. "Зенит", как всегда, мощный, но в этом сезоне взять чемпионство будет ещё сложнее, чем в прошлом. У "Зенита" подобраны хорошие футболисты, но никак не могут нащупать свою игру. Проигрывают "Крыльям" и "Акрону", тем самым показывая, что не готовы отрываться от преследователей.

Думаю, зимняя пауза должна помочь клубам, чтобы с новыми силами бороться за чемпионство. Много команд претендуют, но у "Зенита" уже есть опыт выигранных медалей, поэтому питерцы будут в лучшем положении», — цитирует Булыкина «Чемпионат».

Календарь и таблица РПЛ

Напомним, что сейчас в турнирной таблице лидируют «Краснодар» и «Зенит». «Спартак» идет на третьей строчке.