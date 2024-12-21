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    Букайо Сака«Кристал Пэлас» — «Арсенал». Онлайн
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    Холанн: Мы все еще верим в Гвардиолу, он найдет решение

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    Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн высказался о поражении в матче с «Астон Виллой» (1:2).

    Эрлинг Холанн
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    Эрлинг Холанн

    «Прошло всего пару минут после игры, так что не так уж много говорилось в раздевалке. Но, конечно, мы разочарованы, ситуация не очень хорошая.

    У "Астон Виллы" хорошие футболисты, здесь сложно играть, но мы — "Ман Сити". Нам нужно продолжать, мы должны верить и продолжать усердно работать.

    Прежде всего, я смотрю на себя, я не делал все достаточно хорошо, не забивал свои моменты. Я должен стать лучше, я не был достаточно хорош.

    Уверенность? Конечно, она не на высшем уровне. Мы знаем, насколько важна уверенность, это влияет на каждого человека. Так бывает, нам нужно продолжать сохранять настрой, даже когда это трудно.

    Гвардиола? Он выиграл Премьер-лигу шесть раз за семь лет, такое не забывается. Он найдет решение. Он делает это каждый год. Мы все еще верим в него, нам нужно работать усерднее, чем когда-либо», — приводит слова Холанна BBC.

    Календарь и таблица АПЛ

    «Манчестер Сити» с 27 баллами опустился на шестое место в турнирной таблице. «Астон Вилла» с 28 очками идет пятой.

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