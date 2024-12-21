Маунт: Я так расстроен, что не передать словами

Хавбек «Манчестер Юнайтед»высказался о своей травме. Футболист получил повреждение в матче 16-го тура АПЛ с «Манчестер Сити» (1:2).«Словами не передать, как я сейчас расстроен. Наверное, вы видели выражение моего лица, когда это случилось. Я знал, что это значит.

Болельщики "Юнайтед", возможно, вы ещё не слишком хорошо меня знаете, но могу гарантировать одно: я никогда не сдамся и не потеряю веру.

Я уже говорил это раньше, но продолжу выкладываться по полной, пройду через этот трудный период и не остановлюсь, пока не добьюсь своего», — написал Маунт в соцсетях.

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Нынешний контракт с Маунтом истекает в июне 2028 года.