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    Маунт: Я так расстроен, что не передать словами

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    Хавбек «Манчестер Юнайтед» Мэйсон Маунт высказался о своей травме. Футболист получил повреждение в матче 16-го тура АПЛ с «Манчестер Сити» (1:2).
       
    «Словами не передать, как я сейчас расстроен. Наверное, вы видели выражение моего лица, когда это случилось. Я знал, что это значит.

    Мэйсон Маунт
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    Мэйсон Маунт

    Болельщики "Юнайтед", возможно, вы ещё не слишком хорошо меня знаете, но могу гарантировать одно: я никогда не сдамся и не потеряю веру.

    Я уже говорил это раньше, но продолжу выкладываться по полной, пройду через этот трудный период и не остановлюсь, пока не добьюсь своего», — написал Маунт в соцсетях.

    Календарь и таблица АПЛ

    Нынешний контракт с Маунтом истекает в июне 2028 года.

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