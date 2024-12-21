Колыванов: Угальде еще не дорос до «Арсенала», «Манчестер Сити» и «Челси»

Бывший футболист сборной Россиипрокомментировал информацию о том, что нападающий «Спартака»может перейти в один из топ-клубов АПЛ.

Сообщалось, что на Угальде претендуют «Манчестер Сити», «Арсенал» и «Челси».

«Для меня Угальде еще не дорос до "Арсенала", "Манчестер Сити" и "Челси".

Он должен доиграть сезон в "Спартаке", а потом будет видно. На перспективу, может, подойдет этим клубам, но сейчас он просто не потянет.

Если он вдруг перейдет туда, просто не будет играть. В Англии очень тяжелый чемпионат. Нужно, чтобы вся команда играла на него», — приводит слова Колыванова «Чемпионат».

Напомним, Угальде забил 15 мячей в 18 матчах и возглавляет список бомбардиров текущего чемпионата России.