Колыванов: Угальде еще не дорос до «Арсенала», «Манчестер Сити» и «Челси»

Сообщалось, что на Угальде претендуют «Манчестер Сити», «Арсенал» и «Челси».
«Для меня Угальде еще не дорос до "Арсенала", "Манчестер Сити" и "Челси".
Он должен доиграть сезон в "Спартаке", а потом будет видно. На перспективу, может, подойдет этим клубам, но сейчас он просто не потянет.
Если он вдруг перейдет туда, просто не будет играть. В Англии очень тяжелый чемпионат. Нужно, чтобы вся команда играла на него», — приводит слова Колыванова «Чемпионат».
Напомним, Угальде забил 15 мячей в 18 матчах и возглавляет список бомбардиров текущего чемпионата России.