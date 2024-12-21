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    Гвардиола: У «Манчестер Сити» нет шансов на чемпионство

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    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола дал комментарий по поводу шансов команды на чемпионский титул в этом сезоне.

    Хосеп Гвардиола
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    Хосеп Гвардиола

    «Есть ли шансы? Нет. У нас нет футболистов. Это сложно. Сейчас у меня нет чёткого ощущения что можно выиграть АПЛ. Может быть, это и произойдёт, кто знает?

    Однако сейчас мы должны думать о краткосрочной перспективе. Не можем ставить перед собой много-много больших целей. Когда вы хотите добиться чего-то важного, например, выиграть Премьер-лигу, выйти в финал Лиги чемпионов, необходимо придерживаться одной концепции: последовательности. Всё это время мы были невероятно последовательны, а теперь нет», — приводит слова Гвардиолы Eurosport.

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