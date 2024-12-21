Гвардиола: У «Манчестер Сити» нет шансов на чемпионство

Главный тренердал комментарий по поводу шансов команды на чемпионский титул в этом сезоне.

«Есть ли шансы? Нет. У нас нет футболистов. Это сложно. Сейчас у меня нет чёткого ощущения что можно выиграть АПЛ. Может быть, это и произойдёт, кто знает?

Однако сейчас мы должны думать о краткосрочной перспективе. Не можем ставить перед собой много-много больших целей. Когда вы хотите добиться чего-то важного, например, выиграть Премьер-лигу, выйти в финал Лиги чемпионов, необходимо придерживаться одной концепции: последовательности. Всё это время мы были невероятно последовательны, а теперь нет», — приводит слова Гвардиолы Eurosport.

После 15 матчей «Манчестер Сити» идет пятым в таблице АПЛ, набрав 27 очков.