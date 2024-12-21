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    Елагин — про «Ман Сити»: Им суждено опуститься на самое дно

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    Российский комментатор Александр Елагин высказался о кризисе «Манчестер Сити» после поражения в матче 17-го тура английской Премьер-лиги против «Астон Виллы» (1:2).

    Хосеп Гвардиола — главный тренер «Манчестер Сити»
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    Хосеп Гвардиола — главный тренер «Манчестер Сити»

    «Тягостное впечатление производит "Ман Сити". Кризис безусловно психологический — никакие разговоры о травмах и возрастных игроках (пример — Уокер) не могут объяснить и тем более оправдать падение "горожан".

    Я говорил раньше, говорю и сейчас: падение "Сити" началось после проигрыша в финале Кубка Англии. Вернее, даже до финала, когда из лагеря "горожан" просачивались слухи о затянувшихся празднествах футболистов после завоевания четвёртого подряд чемпионского титула.

    Игроки просто объелись победами. Да, такое бывает. Вы только представьте — четыре подряд чемпионства! Это же нонсенс в английском футболе! Причём, в конце прошлого сезона "Сити" мог сделать и вовсе невозможное — дважды подряд сотворить золотой дубль (хотя и четыре подряд АПЛ тоже казались невозможными).

    Да, Гвардиола волей-неволей приучил всех нас думать о своей команде, как о непобедимой единице. Чемпионство "горожанам" точно теперь не светит, но в Лигу чемпионов им реально попасть. Сегодня такие приземлённые цели для болельщиков выглядят дикостью на фоне прошлых успехов команды. Как-то все подзабыли, что и у сэра Алекса были и вторые, и третьи места — конечно, они теряются при его 13 титулах АПЛ.

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    • Ну вот пришло время и Пепу испить эту чашу полную горечи и безнадёги. Надо бы команде отдохнуть, расслабиться — однако времени нет. Его катастрофически нет.

    Что ж, "Манчестер Сити" вместе со своим капитаном Пепом суждено, видимо, опуститься на самое дно, дождаться, чтобы снизу ещё и постучали, очухаться и рвануть наверх», — написал Елагин в телеграм-канале.

    После 17-и туров в английской Премьер-лиге «Манчестер Сити» занимает 6-е место в таблице с 27-ю очками в активе.

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