Черданцев: «Спартаку» сборы во вред явно

Известный комментаторвысказался об итогах первой части сезона РПЛ.

«Думаю, что "Спартаку" сборы во вред явно. Потому что команда набрала хороший ход и сбиваться с него — плохо. Тем более, для Станковича это будет первая такая зимняя пауза. Он никогда ее не проходил, как и лидеры "Спартака": Маркиньос, Угальде, Барко — люди которые стали определять игру команды. Для них всех трехмесячная пауза будет впервые в истории.

Мне Черчесов как-то рассказывал: когда он работал за рубежом, на тренерских семинарах обсуждалась эта проблематика. Нет такой методики, которую можно взять и сказать, что именно так надо работать в длинную зимнюю паузу. Никто этого не знает, учебников нет. В какой-то степени это импровизация, особенно для людей, которые никогда здесь не работали.

Тому же Николичу будет проще с ЦСКА, потому что он это проходил. Семак и Мусаев — тоже люди опытные в этом плане. "Краснодар", думаю, замотался после всех этих логистических проблем. Кордоба тоже налетался. Им пауза точно на пользу, как и "Зениту". Не нахожусь внутри команды, но "Зенит" провел неубедительно первую часть. Да, они выиграли Суперкубок, да, они делят первое место — но в плане качества игры, ее уверенности и убедительности провели не лучшую за последние годы часть сезона. Им нужно прибавлять», — приводит слова Черданцева «Спорт-Экспресс».

В настоящий момент лидерами турнирной таблицы являются «Краснодар» и «Зенит». Третьим идет «Спартак».