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    Черданцев: «Спартаку» сборы во вред явно

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    Известный комментатор Георгий Черданцев высказался об итогах первой части сезона РПЛ.

    Георгий Черданцев
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    Георгий Черданцев

    «Думаю, что "Спартаку" сборы во вред явно. Потому что команда набрала хороший ход и сбиваться с него — плохо. Тем более, для Станковича это будет первая такая зимняя пауза. Он никогда ее не проходил, как и лидеры "Спартака": Маркиньос, Угальде, Барко — люди которые стали определять игру команды. Для них всех трехмесячная пауза будет впервые в истории.

    Мне Черчесов как-то рассказывал: когда он работал за рубежом, на тренерских семинарах обсуждалась эта проблематика. Нет такой методики, которую можно взять и сказать, что именно так надо работать в длинную зимнюю паузу. Никто этого не знает, учебников нет. В какой-то степени это импровизация, особенно для людей, которые никогда здесь не работали.

    Тому же Николичу будет проще с ЦСКА, потому что он это проходил. Семак и Мусаев — тоже люди опытные в этом плане. "Краснодар", думаю, замотался после всех этих логистических проблем. Кордоба тоже налетался. Им пауза точно на пользу, как и "Зениту". Не нахожусь внутри команды, но "Зенит" провел неубедительно первую часть. Да, они выиграли Суперкубок, да, они делят первое место — но в плане качества игры, ее уверенности и убедительности провели не лучшую за последние годы часть сезона. Им нужно прибавлять», — приводит слова Черданцева «Спорт-Экспресс».

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