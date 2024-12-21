Артета: Сейчас мы конкурируем на всех больших фронтах

Главный тренервысказался о текущем положении дел в московской команде.

«О прогрессе говорит единство, связь и тот факт, что сейчас мы конкурируем на всех больших фронтах. В последние годы нам это не удавалось, так что это позитивно.

Я здесь, потому что я очень увлечен тем, что делаю, и я люблю этот футбольный клуб. Я стараюсь быть своей лучшей версией каждый день.

Эти вещи требуют времени. У меня была связь с болельщиками, потому что я был здесь игроком и капитаном, но после того, как мы вместе прошли через разные ситуации, это укрепило наши отношения», — приводит слова Артеты BBC.

Календарь и таблица АПЛ

«Арсенал» имеет в своем активе 30 очков и занимает третье место в турнирной таблице АПЛ.