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    Артета: Сейчас мы конкурируем на всех больших фронтах

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    Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался о текущем положении дел в московской команде.

    Микель Артета
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    Микель Артета

    «О прогрессе говорит единство, связь и тот факт, что сейчас мы конкурируем на всех больших фронтах. В последние годы нам это не удавалось, так что это позитивно.

    Я здесь, потому что я очень увлечен тем, что делаю, и я люблю этот футбольный клуб. Я стараюсь быть своей лучшей версией каждый день.

    Эти вещи требуют времени. У меня была связь с болельщиками, потому что я был здесь игроком и капитаном, но после того, как мы вместе прошли через разные ситуации, это укрепило наши отношения», — приводит слова Артеты BBC.

    Календарь и таблица АПЛ

    «Арсенал» имеет в своем активе 30 очков и занимает третье место в турнирной таблице АПЛ.

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