Анчелотти: Санта-Клауса я прошу, чтобы в 2025 году меня больше не критиковали

Главный тренердал комментарий по поводу итогов 2024 года.

«Я оцениваю 2024-й на пять с плюсом, учитывая все наши сложности. Несмотря на это, мы выиграли пять трофеев. На 2025 год я прошу: бороться, бороться и выиграть Лигу чемпионов.

Есть много счастливых моментов, это был отличный сезон. Не знаю, можно ли его повторить, все зависит от состава, который у нас очень высокого уровня. Победа в Лиге чемпионов — очень счастливый момент.

Мы проиграли не так много матчей, но, пожалуй, самым печальным было поражение от "Барселоны" на "Бернабеу". Санта-Клауса я прошу, чтобы в 2025 году меня больше не критиковали», — приводит слова Анчелотти Marca.

Напомним, что «Реал» в 2024 выиграл чемпионат Испании и Лигу чемпионов.