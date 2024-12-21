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    Анчелотти: Санта-Клауса я прошу, чтобы в 2025 году меня больше не критиковали

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    Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти дал комментарий по поводу итогов 2024 года.

    Карло Анчелотти
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    Карло Анчелотти

    «Я оцениваю 2024-й на пять с плюсом, учитывая все наши сложности. Несмотря на это, мы выиграли пять трофеев. На 2025 год я прошу: бороться, бороться и выиграть Лигу чемпионов.

    Есть много счастливых моментов, это был отличный сезон. Не знаю, можно ли его повторить, все зависит от состава, который у нас очень высокого уровня. Победа в Лиге чемпионов — очень счастливый момент.

    Мы проиграли не так много матчей, но, пожалуй, самым печальным было поражение от "Барселоны" на "Бернабеу". Санта-Клауса я прошу, чтобы в 2025 году меня больше не критиковали», — приводит слова Анчелотти Marca.

    Напомним, что «Реал» в 2024 выиграл чемпионат Испании и Лигу чемпионов.

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