Анчелотти: С «Реалом» выигрывать титулы проще, чем с другими командами

Наставниквысказался о том, что стал самым титулованным тренером мадридского клуба.

«Для меня большая честь и радость добиться такого успеха. Я должен разделить его с клубом. Во-первых, потому что он позволил мне вернуться сюда. Во-вторых, потому что я получил возможность тренировать игроков высококлассного уровня. Это было ключом к успеху.

Я считаю, что мне повезло вновь возглавить крупнейший клуб мира. Выигрывать титулы не так-то просто, но с "Реалом" делать это проще, чем с другими командами», — приводит слова Анчелотти клубная пресс-служба.

Напомним, что Анчелотти смог побить рекорд Мигеля Муньоса и добыл уже 15 титулов у руля мадридцев.