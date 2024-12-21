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    Анчелотти: С «Реалом» выигрывать титулы проще, чем с другими командами

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    Наставник «Реала» Карло Анчелотти высказался о том, что стал самым титулованным тренером мадридского клуба.

    Карло Анчелотти
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    Карло Анчелотти

    «Для меня большая честь и радость добиться такого успеха. Я должен разделить его с клубом. Во-первых, потому что он позволил мне вернуться сюда. Во-вторых, потому что я получил возможность тренировать игроков высококлассного уровня. Это было ключом к успеху.

    Я считаю, что мне повезло вновь возглавить крупнейший клуб мира. Выигрывать титулы не так-то просто, но с "Реалом" делать это проще, чем с другими командами», — приводит слова Анчелотти клубная пресс-служба.

    Напомним, что Анчелотти смог побить рекорд Мигеля Муньоса и добыл уже 15 титулов у руля мадридцев.

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