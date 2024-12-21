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    Анчелотти — о Мбаппе: Он просто должен чаще оказываться в штрафной

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    Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти рассказал о том, что какие качества необходимо улучшить нападающему команды Килиану Мбаппе.

    Килиан Мбаппе — нападающий «Реала»
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    Килиан Мбаппе — нападающий «Реала»

    «В чем Килиану нужно совершенствоваться? В плане преемственности, последовательности. В том, чтобы делать те ходы, которые умеет делать только он, как можно чаще. Я не прошу его сильно вовлекаться в игру, потому что его лучшая черта — это не выделяться, активно заходить в штрафную площадь соперника.

    Он просто должен чаще оказываться в штрафной. После этого должен быть кто-то, кто сможет подать туда мяч. У нас есть такие игроки», — приводит слова Анчелотти AS.

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    • В нынешнем сезоне Мбаппе провел за «Реал» 15 матчей в рамках испанской Примеры, забил 9 голов и сделал голевую передачу.

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