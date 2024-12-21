Абаскаль: Я уважаю Промеса

Экс-наставник «Спартака»рассказал о встрече с бывшим футболистом красно-белых. Форвард играет в ОАЭ за «Юнайтед».

«Я никогда не терял с ним связь, потому что-то, что он сделал для "Спартака" и для нашего проекта, по‑прежнему имеет ценность. Я очень уважаю его за то, что он дал "Спартаку" и мне лично как капитан команды.

У него сильный характер, и он очень сосредоточен на том, чтобы поддерживать форму и быть готовым показывать свой уровень», — сказал Абаскаль в интервью «Матч ТВ».

30 июня Промес расторг соглашение со «Спартаком». В сентябре Квинси заключил контракт с клубом «Дубай Юнайтед» из второго дивизиона ОАЭ.