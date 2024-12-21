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    Абаскаль: Я уважаю Промеса

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    Экс-наставник «Спартака» Гильермо Абаскаль рассказал о встрече с бывшим футболистом красно-белых Квинси Промесом. Форвард играет в ОАЭ за «Юнайтед».

    Гильермо Абаскаль
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    Гильермо Абаскаль

    «Я никогда не терял с ним связь, потому что-то, что он сделал для "Спартака" и для нашего проекта, по‑прежнему имеет ценность. Я очень уважаю его за то, что он дал "Спартаку" и мне лично как капитан команды.

    У него сильный характер, и он очень сосредоточен на том, чтобы поддерживать форму и быть готовым показывать свой уровень», — сказал Абаскаль в интервью «Матч ТВ».

    30 июня Промес расторг соглашение со «Спартаком». В сентябре Квинси заключил контракт с клубом «Дубай Юнайтед» из второго дивизиона ОАЭ.

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