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    Агент Жемалетдинова уверен, что ЦСКА продлит контракт с футболистом

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    Владимир Кузьмичев — агент полузащитника ЦСКА Рифата Жемалетдинова высказался о возможном продлении контракта футболиста с армейским клубом.

    Рифат Жемалетдинов — полузащитник ЦСКА
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    Рифат Жемалетдинов — полузащитник ЦСКА

    «У Рифата контракт по схеме "1+1". Там, скорее всего, всё будет нормально. Травма немного смазала впечатление, до этого он набрал неплохую форму.

    Думаю, с ЦСКА мы продлим отношения в рамках автоматической пролонгации, потому что тренер знает его по предыдущей совместной работе и очень надеется на него. Рифата хорошо приняли в команде, и он себя чувствует уверенно. Думаю, в межсезонье все болячки останутся позади и мы увидим прежнего Рифата», — приводит слова агента Жемалетдинова «РИА Новости Спорт».

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