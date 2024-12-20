Агент Жемалетдинова уверен, что ЦСКА продлит контракт с футболистом

— агент полузащитникавысказался о возможном продлении контракта футболиста с армейским клубом.

«У Рифата контракт по схеме "1+1". Там, скорее всего, всё будет нормально. Травма немного смазала впечатление, до этого он набрал неплохую форму.

Думаю, с ЦСКА мы продлим отношения в рамках автоматической пролонгации, потому что тренер знает его по предыдущей совместной работе и очень надеется на него. Рифата хорошо приняли в команде, и он себя чувствует уверенно. Думаю, в межсезонье все болячки останутся позади и мы увидим прежнего Рифата», — приводит слова агента Жемалетдинова «РИА Новости Спорт».

В нынешнем сезоне полузащитник провел за ЦСКА 13 матчей в рамках РПЛ, забил гол и сделал голевую передачу.