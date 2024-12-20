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    Шаронов: В «Спартаке» нет плохих футболистов

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    Двукратный чемпион России в составе казанского «Рубина» Ромаш Шаронов уверен, что сейчас в московском «Спартаке» нет слабых футболистов.

    Роман Шаронов
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    Роман Шаронов

    «Вопрос про Абену надо задавать тренеру. Все игроки квалифицированные. Просто под тот или иной стиль игры нужен определённый футболист с определёнными качествами. Думаю, в "Спартаке" нет исполнителей низкого уровня — есть те, кто не подходит под стиль игры. Плюс многие отмечают ментальность игроков, чему больше внимания уделяет Станкович.

    Ты можешь обладать хорошими качествами, но, если ты без характера, тебе не место в его команде. Поддерживаю тренера в этом плане! Игроки должны быть ментально сильными», — сказал Шаронов «Чемпионату».

    После 18 туров «Спартак» идет третьим в таблице РПЛ с 37 очками и на два отстает от лидеров «Краснодара» и «Зенита».

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