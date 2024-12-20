Семин прокомментировал интерес клубов АПЛ к Угальде

Легендарный российский тренерсчитает интерес топ-клубов АПЛ к форварду «Спартака»выдуманной историей и за этим ничего не стоит.

«Я не вижу большого смысла комментировать интерес английских клубов к Угальде. Это обычные агентские игры. Потому что так обычно и бывает: как только какой-нибудь футболист начинает играть немного лучше других, то к нему сразу кто-то начинает проявлять интерес. Это связано с агентскими организациями, которые искусственно поднимают интерес к принадлежащему им футболисту», — сказал Семин «РИА Новости Спорт».

Календарь и таблица РПЛ

Несколько дней назад появилась информация, что лучшим бомбардиром АПЛ заинтересовались «Манчестер Сити», «Арсенал» и «Челси».