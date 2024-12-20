Щенсный: Будь я на месте тренера «Барселоны», то дал бы себе столько же игрового времени

Вратарьвысказался о своем игровом времени в каталонском клубе.

«С самого начала я говорил, что мне нужно набрать форму, это было самым главным. Сейчас чувствую себя полностью готовым к игре с физической и ментальной точек зрения. Также не скрываю, что будь я на месте тренера "Барселоны", то дал бы себе столько же игрового времени, сколько получил в реальности. По этой причине мне трудно расстраиваться из-за ситуации, которую я понимаю на 100%.

Даже в худший для команды момент, когда СМИ пытались оказать давление, я был первым, кто сказал, что Иньяки Пенья заслуживает полного доверия и играет на хорошем уровне. Смотрю на эту ситуацию по-другому, являясь футболистом, который уже вышел на пенсию. Мне кажется, что я могу оценивать вещи более объективно и менее эгоистично. Может быть, из-за этого и не расстраиваюсь», — приводит слова Щенсного Sport.pl.

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Напомним, что Щесный возобновил карьеру и подписал контракт с «Барселоной» по ходу сезона. Это случилось после того, как травму получил основной кипер каталонцев Марк-Андре тер Штеген.