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    Гари Невилл: Я против ухода Рашфорда

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    Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл считает большой ошибкой возможный уход Маркуса Рашфорда из стана манкунианцев.

    Маркус Рашфорд
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    Маркус Рашфорд

    «У Маркуса большой талант. Не думаю, что стоит расставаться с такими игроками. Хочется, чтобы он остался в "Манчестере". Печально, что в воскресенье "красные дьяволы" одержали невероятную победу, но все разговоры исключительно о Рэшфорде», — цтирует Невилла Sky Sports.

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    • В этом сезоне 27-летний нападающий сыграл 15 матчей, забил 4 мяча и сделал один ассист. Новый главный тренер Рубен Аморим готов отпустить Рашфорда в другой клуб и в двух последних матчах не включал его в заявку.

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