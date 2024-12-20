Гари Невилл: Я против ухода Рашфорда

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед»считает большой ошибкой возможный уходиз стана манкунианцев.

«У Маркуса большой талант. Не думаю, что стоит расставаться с такими игроками. Хочется, чтобы он остался в "Манчестере". Печально, что в воскресенье "красные дьяволы" одержали невероятную победу, но все разговоры исключительно о Рэшфорде», — цтирует Невилла Sky Sports.

В этом сезоне 27-летний нападающий сыграл 15 матчей, забил 4 мяча и сделал один ассист. Новый главный тренер Рубен Аморим готов отпустить Рашфорда в другой клуб и в двух последних матчах не включал его в заявку.