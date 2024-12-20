Мбаппе: Мне с 14 лет говорили, что я стану великим

Нападающий мадридского «Реала»признался, что покинулради возможности выиграть Лигу чемпионов.

«С 14 лет все говорили мне, что я стану великим. Но, когда становишься большим человеком, иногда чувствуешь себя незначительным.

Поначалу я был слишком голоден, и это сыграло со мной злую шутку, потому что я был нетерпелив. Но у меня были страсть и бойцовский дух.

Сейчас моя мечта — завоевывать командные трофеи, а не индивидуальные награды.

Осталось выиграть Лигу чемпионов. Именно за этим я пришел в лучший клуб мира», — сказал Мбаппе в интервью beIN Sports.

Мбаппе перешел в «Реал» летом 2024 года на правах свободного агента после истечения срока контракта с «Пари Сен-Жермен».