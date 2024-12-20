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    Мбаппе: Мне с 14 лет говорили, что я стану великим

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    Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе признался, что покинул «Пари Сен-Жермен» ради возможности выиграть Лигу чемпионов.

    Килиан Мбаппе
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    Килиан Мбаппе

    «С 14 лет все говорили мне, что я стану великим. Но, когда становишься большим человеком, иногда чувствуешь себя незначительным.

    Поначалу я был слишком голоден, и это сыграло со мной злую шутку, потому что я был нетерпелив. Но у меня были страсть и бойцовский дух.

    Сейчас моя мечта — завоевывать командные трофеи, а не индивидуальные награды.

    Осталось выиграть Лигу чемпионов. Именно за этим я пришел в лучший клуб мира», — сказал Мбаппе в интервью beIN Sports.

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  • 18/12/2024

    • Мбаппе перешел в «Реал» летом 2024 года на правах свободного агента после истечения срока контракта с «Пари Сен-Жермен».

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