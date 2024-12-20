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    Гвардиола: Если ты упал шесть раз, то должен встать семь

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    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался об эмоциях после поражения в матче 16-го тура английской Премьер-лиги против «Манчестер Юнайтед» (1:2).

    Хосеп Гвардиола — главный тренер «Манчестер Сити»
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    Хосеп Гвардиола — главный тренер «Манчестер Сити»

    «Я был недоволен тем, что произошло — мы были близки к победе и проиграли. Попытался быть честным с самим собой в тот момент: если ты упал шесть раз, то должен встать семь.

    Я нормальный человек с чувствами, как и все мы. Когда ситуация складывается хорошо, нам становится лучше, а когда она не очень, мы больше сосредоточены на том, что нужно сделать», — сказал Гвардиола BBC.

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    • После 16-и туров в рамках АПЛ «Манчестер Сити» занимает 5-е место в таблице с 27-ю очками в активе.

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