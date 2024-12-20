Гвардиола: Если ты упал шесть раз, то должен встать семь

Главный тренервысказался об эмоциях после поражения в матче 16-го тура английской Премьер-лиги против(1:2).

«Я был недоволен тем, что произошло — мы были близки к победе и проиграли. Попытался быть честным с самим собой в тот момент: если ты упал шесть раз, то должен встать семь.

Я нормальный человек с чувствами, как и все мы. Когда ситуация складывается хорошо, нам становится лучше, а когда она не очень, мы больше сосредоточены на том, что нужно сделать», — сказал Гвардиола BBC.

После 16-и туров в рамках АПЛ «Манчестер Сити» занимает 5-е место в таблице с 27-ю очками в активе.