Каррагер высказался о возможном переходе Александер-Арнольда в «Реал»

Экс-защитникподелился мнением о возможном переходе игрока «мерсисайдцев»в мадридский

«К местному парню всегда относятся иначе. Мы видели это со Стивеном Джеррардом. Даже размышления о переходе в "Челси" дважды за его карьеру на время портили отношения с болельщиками "Ливерпуля". Было ли это справедливо? Это просто реальность, когда имеешь дело со страстной и преданной фанатской базой.

Мой бывший одноклубник Майкл Оуэн имел год до окончания контракта, когда он перешел из "Ливерпуля" в "Реал" в 2004 году. Тогда "Ливерпуль" испытывал сложности, пришел новый тренер Рафаэль Бенитес с неопределенным будущим. "Реал" заплатил всего 8 миллионов фунтов за игрока, который стоил гораздо больше.

Его время в "Манчестер Юнайтед" нанесло еще больший урон его репутации, но обстоятельства его ухода в "Реал" также не способствовали улучшению его наследия. Самая большая проблема для Трента — это свободный трансфер. Как и в случае с Макманаманом, болельщики будут чувствовать, что клуб бесплатно теряет игрока стоимостью 80 миллионов фунтов, и это им не понравится.

Мой совет Тренту — подписать новый контракт с разумной опцией выкупа, которая позволит клубу получить компенсацию, если "Реал" или кто-то еще решат его купить. Отношение фанатов к Мохамеду Салаху и Вирджилу ван Дейку, чьи контракты также заканчиваются летом, не такое, как к Тренту. Причин этому много, но главная — это фактор "местного парня".

Считается, что для парня из Ливерпуля выступление за "Ливерпуль" должно быть высшей целью. Так было с Макманаманом, Майклом, Стиви и мной, и так же будет с Трентом и Кертисом Джонсом», — сказал Каррагер Mirror.

Действующий контракт Трента с «Ливерпулем» рассчитан до лета 2025-го года. В нынешнем сезоне защитник провел за «мерсисайдцев» 14 матчей в рамках АПЛ и отметился 3 результативными передачами.