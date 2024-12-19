Юран: Сомневаюсь, что Угальде перейдет в топ‑клубы Англии

Известный российский игрок и тренерсомневается, что форварда московского «Спартака»действительно готовы купить английские топ-клубы.

«Разговоров, как обычно, много. Но у меня большие сомнения, что Угальде перейдет в топ‑клубы Англии. Есть чемпионат России, а есть чемпионат Англии. При всем уважении к футболисту, он провел хорошую концовку, но там не берут вот так вот: забил два‑три мяча — и всё, быстрее взяли. Топ‑клубы там ведут игрока полгода или год. Чтобы потратиться, им нужно минимизировать ошибки.

На мой взгляд, ему подойдет французский или испанский чемпионат. Но не топ‑клубы, а середина таблицы», — сказал Юран на «Матч ТВ».

Недавно TBR Football сообщил, что Угальде хотят подписать «Манчестер Сити», «Челси» и «Арсенал». В этом сезоне 22-летний костариканец сыграл 22 матча за красно-белых, в которых забил 16 мячей и отдал 3 ассиста.