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    «Манчестер Юнайтед»«Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед». Онлайн
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    Юран: Сомневаюсь, что Угальде перейдет в топ‑клубы Англии

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    Известный российский игрок и тренер Сергей Юран сомневается, что форварда московского «Спартака» Манфреда Угальде действительно готовы купить английские топ-клубы.

    Манфред Угальде
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    Манфред Угальде

    «Разговоров, как обычно, много. Но у меня большие сомнения, что Угальде перейдет в топ‑клубы Англии. Есть чемпионат России, а есть чемпионат Англии. При всем уважении к футболисту, он провел хорошую концовку, но там не берут вот так вот: забил два‑три мяча — и всё, быстрее взяли. Топ‑клубы там ведут игрока полгода или год. Чтобы потратиться, им нужно минимизировать ошибки.

    На мой взгляд, ему подойдет французский или испанский чемпионат. Но не топ‑клубы, а середина таблицы», — сказал Юран на «Матч ТВ».

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    • Недавно TBR Football сообщил, что Угальде хотят подписать «Манчестер Сити», «Челси» и «Арсенал». В этом сезоне 22-летний костариканец сыграл 22 матча за красно-белых, в которых забил 16 мячей и отдал 3 ассиста.

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