Юран: «Спартак» — непредсказуемая команда

Российский тренероценил игру «Спартака». По мнению специалиста, командене хватает стабильности.

«Московский "Спартак" непредсказуем. Он, наверное, уже к этому приучил. Может ярко начать, а концовку завалить, не очень ярко начинает, концовку здорово проводит. Нет стабильности.

В начале игроки привыкали к Станковичу, где‑то тренер искал схему, позиции футболистам. В концовке, вроде бы, определился с составом и концовку провели здорово», — сказал Юран на «Матч ТВ».

Календарь и таблица РПЛ

После 18 туров красно‑белые с 37 очками идут на 3-м месте в таблице. Спартаковцы отстают от лидирующего «Краснодара» на два балла.