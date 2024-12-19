ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Трофей Лиги чемпионовСмена концепции. Станет ли Объединенная лига угрозой Лиге чемпионов?
    Все новости спорта

    Юран: «Спартак» — непредсказуемая команда

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Спартак
    Российский тренер Сергей Юран оценил игру «Спартака». По мнению специалиста, команде Деяна Станковича не хватает стабильности.

    «Спартак»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Спартак»

    «Московский "Спартак" непредсказуем. Он, наверное, уже к этому приучил. Может ярко начать, а концовку завалить, не очень ярко начинает, концовку здорово проводит. Нет стабильности.

    В начале игроки привыкали к Станковичу, где‑то тренер искал схему, позиции футболистам. В концовке, вроде бы, определился с составом и концовку провели здорово», — сказал Юран на «Матч ТВ».

    Календарь и таблица РПЛ

    После 18 туров красно‑белые с 37 очками идут на 3-м месте в таблице. Спартаковцы отстают от лидирующего «Краснодара» на два балла.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Зацепится ли АПОЭЛ за 1/8 финала Лиги конференций?
  • АПОЭЛ — «Астана». Прогноз и ставки
  • 1.82
    •
  • Сумеют ли манкунианцы переиграть «шпор»?
  • «Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз и ставки
  • 2.70
    •
  • Победа в столичном дерби достанется «армейцам»?
  • ЦСКА — «Спартак». Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €300 за пополнение счёта ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус €100 новым игрокам ИгратьБесплатная ставка €5 после регистрации
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.69
  • Экспресс дня 19 декабря
  • Сегодня в 23:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч АПОЭЛ — Астана
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.70
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч ЦСКА — Спартак
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  3.10
  • Прогноз на матч Интер — Удинезе
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.24
  • Прогноз на матч Панатинаикос — Динамо Минск
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Челси — Шемрок Роверс
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.14
  • Прогноз на матч Филадельфия — Лос-Анджелес
  • Хоккей
  • Завтра в 03:30
    •  2.35
  • Прогноз на матч Витория Гимарайнш — Фиорентина
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры