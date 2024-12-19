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    Тошич: После зимних сборов ЦСКА станет только сильнее

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    Экс-футболист ЦСКА Зоран Тошич высказался о результатах команды в этом сезоне.

    Зоран Тошич
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    Зоран Тошич

    «Надо учитывать, что пришел новый тренер и ему нужно время. Летом у Николича было немного времени, чтобы настроить игру команды, как он хочет. Но, думаю, после зимних сборов ЦСКА станет только сильнее. Слышал в интервью, что Николич может попробовать новую схему. Я, как и всегда, надеюсь, что вторая часть сезона будет намного успешнее.

    Все знают, в каких клубах играл Пьянич. На зимних сборах он подготовится получше физически. Все-таки он долго находился без команды до перехода ЦСКА, не очень легко сразу показать свой лучший футбол. Но Пьянич — футболист, который умеет делать то, что не могут другие. Думаю, он это еще покажет. Последний пас, стандарты — его сильные стороны», — приводит слова Тошича «Спорт-Экспресс».

    Календарь и таблица РПЛ

    Напомним, что ЦСКА идет на шестом месте в турнирной таблице РПЛ.

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