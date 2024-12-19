Тарханов объяснил, почему «Краснодар» пропускает легкие голы

Известный тренерсчитает, чтонуждается в усилении защитной линии.

«Наверное, в плане стабильности игрока обороны им не хватает, потому что легкие мячи пропускает команда.

При Ивиче оборона у "Краснодара" хорошо играла, возможно, атакующую игру можно было бы разнообразить. Потому что всё заострено на Кордобе», — приводит слова Тарханова «Евро‑Футбол.Ру».

«Краснодар» набрал 39 очков в 18 матчах и занимает первое место в турнирной таблице РПЛ.

Напомним, ранее появилась информация о том, что «Краснодар» подпишет вингера бразильского «Интернасьонала» Уэсли.