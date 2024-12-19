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    Тарханов объяснил, почему «Краснодар» пропускает легкие голы

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    Известный тренер Александр Тарханов считает, что «Краснодар» нуждается в усилении защитной линии.

    Александр Тарханов
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    Александр Тарханов

    «Наверное, в плане стабильности игрока обороны им не хватает, потому что легкие мячи пропускает команда.

    При Ивиче оборона у "Краснодара" хорошо играла, возможно, атакующую игру можно было бы разнообразить. Потому что всё заострено на Кордобе», — приводит слова Тарханова «Евро‑Футбол.Ру».

    «Краснодар» набрал 39 очков в 18 матчах и занимает первое место в турнирной таблице РПЛ.

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