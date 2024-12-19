Стам: Не считаю ван Дейка лучшим защитником в истории АПЛ

Экс-защитник «Манчестер Юнайтед»считает, что его соотечественникиз «Ливерпуля» по своему уровню не превосходит лучших игроков центра обороны прежних лет в английской Премьер-лиге.

«Некоторые люди говорят, что Вирджил ван Дейк — лучший защитник в истории английской Премьер-лиги, но я не могу с этим согласиться. Болельщики лучше всего помнят текущий период, но нельзя забывать защитников, выступавших 20-25 лет назад.

Сложно сравнивать, но если вспомнить нашу эпоху, то в АПЛ было больше качественных центральных защитников, конкурировавших друг с другом. Речь идёт о центральных защитниках мирового уровня. Я рад за ван Дейка, потому что он отличный парень с прекрасным характером и, разумеется, мы оба нидерландцы, но я не считаю его лучшим защитником в истории Премьер-лиги», — цитирует Стама Goal со ссылкой на Sport Lens.

Календарь и таблица АПЛ

Яп Стам выступал за «МЮ» с 1998 по 2001 год. Ван Дейк играет в «Ливерпуле» с 2018 года.