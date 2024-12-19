Сычев: «Локомотиву» немножко не хватает длины скамейки

«Локомотив» Фото: globallookpress.com
«Обидное поражение от "Химок" чуть подпортило общее впечатление. А так, в принципе, команда на верном пути. Немножко не хватает длины скамейки, качества.
Люди, которые выходят на замену, должны решать исход встреч. Сказывается также сумасшедший график, плюс логистика — всё это влияет на свежесть игроков, результат», — приводит слова Сычева «Российская газета».
По итогам 18 туров РПЛ «Локомотив» идет пятым. Железнодорожники отстают от лидирующего «Краснодара» на восемь очков.