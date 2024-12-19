Сычев: «Локомотиву» немножко не хватает длины скамейки

Экс-форвард «Локомотива»высказался о перспективах команды во 2-й части сезона РПЛ. Он отметил, чего не хватает московскому клубу.

«Обидное поражение от "Химок" чуть подпортило общее впечатление. А так, в принципе, команда на верном пути. Немножко не хватает длины скамейки, качества.

Люди, которые выходят на замену, должны решать исход встреч. Сказывается также сумасшедший график, плюс логистика — всё это влияет на свежесть игроков, результат», — приводит слова Сычева «Российская газета».

Календарь и таблица РПЛ

По итогам 18 туров РПЛ «Локомотив» идет пятым. Железнодорожники отстают от лидирующего «Краснодара» на восемь очков.