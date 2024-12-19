ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Эндрик«Реал» стал ловушкой для Эндрика: карьеру талантливого бразильца спасет только переход в другой клуб
    Все новости спорта

    Ширер: Рашфорд? Здорово, что Аморим не собирается иметь дело с пассажирами

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ АПЛ Футбол Англии Манчестер Юнайтед
    Известный в прошлом английский футболист Алан Ширер высказался о скором уходе Маркуса Рашфорда из «Манчестер Юнайтед».

    Алан Ширер
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Алан Ширер

    «Очень здорово видеть, что Аморим способен оставить свой след в клубе и что он не собирается иметь дело с пассажирами.

    Я думаю, победа над "Сити" стала для него хорошим результатом из-за того, кого он оставил вне состава. Это то, что должно было произойти в клубе. Если он собирается вернуть его туда, где они хотят быть, ему придется отправлять игроков — и им придется делать так, как он хочет, или уходить.

    В "Манчестер Юнайтед" так уже давно не было. Если они не последуют за ним, он откажется от них или пристыдит их. Им решать, хотят ли они идти вместе с тренером или нет, он продемонстрировал непривычный подход.

    Если говорить о Рашфорде, кто бы ни заботился о нем, будь то члены семьи, агенты или кто-то еще, они должны ему помочь. Им нужно усадить его и сказать: "Вот в каком положении ты сейчас находишься. Ты хочешь вернуться туда, где ты был два года назад?" Он был очень сильной личностью, как на поле, так и за его пределами.

    Всегда будут трудные времена в карьере, но кто-то должен поговорить с ним и сказать: Либо это будет так, либо ты уйдешь. Все зависит от тебя, это твой выбор. Ему нужна рука помощи, это видно. Я не знаю, занимается ли кто-то этим или нет», — приводит слова Ширера Mirror.

  • Окно без возможностей. Должен ли Рашфорд зимой покинуть «Манчестер Юнайтед»?
  • Рассматриваем все возможные варианты продолжения карьеры нападающего «МЮ»
  • 17/12/2024

    • Контракт Рашфорда действует до 2028 года. В этом сезоне он сыграл 24 матча за «МЮ», в которых забил 7 мячей и сделал 3 ассиста.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Зацепится ли АПОЭЛ за 1/8 финала Лиги конференций?
  • АПОЭЛ — «Астана». Прогноз и ставки
  • 1.82
    •
  • Сумеют ли манкунианцы переиграть «шпор»?
  • «Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз и ставки
  • 2.70
    •
  • Победа в столичном дерби достанется «армейцам»?
  • ЦСКА — «Спартак». Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €300 за пополнение счёта ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус €100 новым игрокам ИгратьБесплатная ставка €5 после регистрации
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.69
  • Экспресс дня 19 декабря
  • Сегодня в 23:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч АПОЭЛ — Астана
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.70
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч ЦСКА — Спартак
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  3.10
  • Прогноз на матч Интер — Удинезе
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.24
  • Прогноз на матч Панатинаикос — Динамо Минск
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Челси — Шемрок Роверс
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  3.61
  • Экспресс дня 20 декабря
  • Завтра в 23:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры