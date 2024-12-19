Ширер: Рашфорд? Здорово, что Аморим не собирается иметь дело с пассажирами

Известный в прошлом английский футболиствысказался о скором уходеиз

«Очень здорово видеть, что Аморим способен оставить свой след в клубе и что он не собирается иметь дело с пассажирами.

Я думаю, победа над "Сити" стала для него хорошим результатом из-за того, кого он оставил вне состава. Это то, что должно было произойти в клубе. Если он собирается вернуть его туда, где они хотят быть, ему придется отправлять игроков — и им придется делать так, как он хочет, или уходить.

В "Манчестер Юнайтед" так уже давно не было. Если они не последуют за ним, он откажется от них или пристыдит их. Им решать, хотят ли они идти вместе с тренером или нет, он продемонстрировал непривычный подход.

Если говорить о Рашфорде, кто бы ни заботился о нем, будь то члены семьи, агенты или кто-то еще, они должны ему помочь. Им нужно усадить его и сказать: "Вот в каком положении ты сейчас находишься. Ты хочешь вернуться туда, где ты был два года назад?" Он был очень сильной личностью, как на поле, так и за его пределами.

Всегда будут трудные времена в карьере, но кто-то должен поговорить с ним и сказать: Либо это будет так, либо ты уйдешь. Все зависит от тебя, это твой выбор. Ему нужна рука помощи, это видно. Я не знаю, занимается ли кто-то этим или нет», — приводит слова Ширера Mirror.

Контракт Рашфорда действует до 2028 года. В этом сезоне он сыграл 24 матча за «МЮ», в которых забил 7 мячей и сделал 3 ассиста.