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    Мбаппе: Если бы не смог перейти в «Реал», то остался бы в «ПСЖ» до конца карьеры

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    Форвард «Реала» Килиан Мбаппе, который ранее выступал за «ПСЖ», вспомнил свой уход из парижского клуба.

    Килиан Мбаппе
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    Килиан Мбаппе

    «Я провёл в "ПСЖ" семь лет, и для меня это было честью. Думаю, что сказал и доказал недостаточно, но всегда осознавал, где нахожусь и насколько великим клубом является "ПСЖ". Я всегда говорил, что это самый большой клуб во Франции и один из лучших в мире.

    Но затем я перешёл в самый большой клуб в мире. Всегда говорил, что "Реал" — единственный клуб, ради которого я бы покинул "ПСЖ". Если бы не смог перейти в "Реал", то остался бы в "ПСЖ" до конца карьеры. Конечно же, всегда смотрю матчи "ПСЖ". У меня есть друзья в команде, и сейчас они играют хорошо», — приводит слова Мбаппе Marca.

    Напомним, что Мбаппе перебрался из «ПСЖ» в «Реал» летом текущего года на правах свободного агента.

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