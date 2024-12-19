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    Эндрик«Реал» стал ловушкой для Эндрика: карьеру талантливого бразильца спасет только переход в другой клуб
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    Маттеус: Для меня Винисиус — второй Неймар

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    Экс-защитник «Баварии» Лотар Маттеус высказался о нападающем «Реала» Винисиусе.

    Винисиус — нападающий «Реала»
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    Винисиус — нападающий «Реала»

    «Для меня Винисиус — второй Неймар. Он суперталантлив, но, как и Неймар, стоит на своём. Винисиус подбадривает зрителей, вступает в драки с противниками, провоцирует жестами.

    У Винисиуса Жуниора есть класс, отличная скорость, но в своём поведении он идёт по ложному пути. Неймар — неподходящий образец для подражания. Поэтому выбор Родри в качестве победителя "Золотого мяча" является правильным для меня, ведь у него больше харизмы и интеллекта. Винисиус должен обрести зрелость, у него достаточно навыков и подходящий клуб, чтобы стать футболистом мирового класса», — приводит слова Маттеуса Sport Bild.

  • «Реал» стал ловушкой для Эндрика: карьеру талантливого бразильца спасет только переход в другой клуб
  • В этом сезоне Эндрик до сих пор получил лишь жалкие 170 минут игрового времени
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    • В нынешнем сезоне Винисиус провел за «Реал» 14 матчей в рамках Примеры, забил 8 голов и сделал 5 голевых передач.

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