Маттеус: Для меня Винисиус — второй Неймар

Экс-защитниквысказался о нападающем

«Для меня Винисиус — второй Неймар. Он суперталантлив, но, как и Неймар, стоит на своём. Винисиус подбадривает зрителей, вступает в драки с противниками, провоцирует жестами.

У Винисиуса Жуниора есть класс, отличная скорость, но в своём поведении он идёт по ложному пути. Неймар — неподходящий образец для подражания. Поэтому выбор Родри в качестве победителя "Золотого мяча" является правильным для меня, ведь у него больше харизмы и интеллекта. Винисиус должен обрести зрелость, у него достаточно навыков и подходящий клуб, чтобы стать футболистом мирового класса», — приводит слова Маттеуса Sport Bild.

В нынешнем сезоне Винисиус провел за «Реал» 14 матчей в рамках Примеры, забил 8 голов и сделал 5 голевых передач.