Луис Энрике: Итоги 2024 года очень позитивные для «ПСЖ»

Наставник «ПСЖ»высказался об итогах года. Он отметил, что доволен своей командой.

«Помним, что случилось в июне. В остальном могу сказать только хорошее, считаю, что мы движемся вперед и сейчас зависим не от одного игрока, а от команды. Итоги очень позитивные, даже несмотря на то, что я считаю, что мы заслуживаем больше очков в Лиге чемпионов, но повторяю: в конце сезона нам предстоит посмотреть, окажемся ли мы на ожидаемом уровне», — цитирует L'Equipe Энрике.

Календарь и таблица Лиги 1

«ПСЖ» ранее в Лиге 1 обыграл «Монако» со счетом 4:2. Встреча прошла 18 декабря. Парижане набрали 40 очков и лидируют в таблице Лиги 1.