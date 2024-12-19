ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Эндрик«Реал» стал ловушкой для Эндрика: карьеру талантливого бразильца спасет только переход в другой клуб
    Все новости спорта

    Луис Энрике: Итоги 2024 года очень позитивные для «ПСЖ»

    Футбол Календарь Лиги 1 Прогнозы на Лигу 1 Лига 1 Футбол Франции ПСЖ
    Наставник «ПСЖ» Луис Энрике высказался об итогах года. Он отметил, что доволен своей командой.

    Луис Энрике
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Луис Энрике

    «Помним, что случилось в июне. В остальном могу сказать только хорошее, считаю, что мы движемся вперед и сейчас зависим не от одного игрока, а от команды. Итоги очень позитивные, даже несмотря на то, что я считаю, что мы заслуживаем больше очков в Лиге чемпионов, но повторяю: в конце сезона нам предстоит посмотреть, окажемся ли мы на ожидаемом уровне», — цитирует L'Equipe Энрике.

    Календарь и таблица Лиги 1

    «ПСЖ» ранее в Лиге 1 обыграл «Монако» со счетом 4:2. Встреча прошла 18 декабря. Парижане набрали 40 очков и лидируют в таблице Лиги 1.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Зацепится ли АПОЭЛ за 1/8 финала Лиги конференций?
  • АПОЭЛ — «Астана». Прогноз и ставки
  • 1.82
    •
  • Сумеют ли манкунианцы переиграть «шпор»?
  • «Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз и ставки
  • 2.70
    •
  • Победа в столичном дерби достанется «армейцам»?
  • ЦСКА — «Спартак». Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €300 за пополнение счёта ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус €100 новым игрокам ИгратьБесплатная ставка €5 после регистрации
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.69
  • Экспресс дня 19 декабря
  • Сегодня в 23:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч АПОЭЛ — Астана
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.70
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч ЦСКА — Спартак
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  3.10
  • Прогноз на матч Интер — Удинезе
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.24
  • Прогноз на матч Панатинаикос — Динамо Минск
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Челси — Шемрок Роверс
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  2.14
  • Прогноз на матч Филадельфия — Лос-Анджелес
  • Хоккей
  • Завтра в 03:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры