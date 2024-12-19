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    «Локомотив» продлил контракт с Годяевым

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    Московский «Локомотив» сообщил о продлении соглашения с 20-летним футболистом Данилой Годяевым. Об этом информирует сайт железнодорожников.

    Данил Годяев
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    Данил Годяев

    Новое соглашение с игроком рассчитано до июня 2028 года.

    «Годяев — воспитанник академии "Локомотива" и чемпион молодёжной футбольной лиги — 2023. С марта 2024-го выступал за дзержинский "Арсенал" на правах аренды, став одним из лидеров команды-новичка высшего футбольного дивизиона Беларуси. Данила, только вперёд! Дальнейшего прогресса и больших побед вместе с нашей командой», — сказано в сообщении пресс-службы «Локомотива».

    Календарь и таблица РПЛ

    «Локомотив» после 18 туров идет на 5-м месте в таблице РПЛ.

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