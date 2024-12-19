«Локомотив» продлил контракт с Годяевым

Московскийсообщил о продлении соглашения с 20-летним футболистом. Об этом информирует сайт железнодорожников.

Новое соглашение с игроком рассчитано до июня 2028 года.

«Годяев — воспитанник академии "Локомотива" и чемпион молодёжной футбольной лиги — 2023. С марта 2024-го выступал за дзержинский "Арсенал" на правах аренды, став одним из лидеров команды-новичка высшего футбольного дивизиона Беларуси. Данила, только вперёд! Дальнейшего прогресса и больших побед вместе с нашей командой», — сказано в сообщении пресс-службы «Локомотива».

Календарь и таблица РПЛ

«Локомотив» после 18 туров идет на 5-м месте в таблице РПЛ.