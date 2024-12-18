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    Юран: Главный прорыв года — Батраков

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    Отечественный тренер Сергей Юран высказался о том, кого считает прорывом года в российском футболе.

    Сергей Юран
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    Сергей Юран

    «Главный прорыв года — Батраков. Мальчишка молодец! Он удивил. Ведь он заиграл не в среднем клубе, а в "Локомотиве", который является одним из грандов российского футбола. Может быть, в концовке был не так выразителен, но бо́льшую часть чемпионата проявлял себя.

    Если голова будет на плечах и будет правильно мыслить, должен вырасти и добавить. Был вызов в сборную — и сразу отметился забитым мячом. Главное, чтобы в облака не улетел. Тогда ещё прибавит», — цитирует Юрана «Чемпионат».

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    Нынешний контракт воспитанника «Локомотива» действует до 2027 года. Всего в этом сезоне во всех турнирах он сыграл 23 матча, забил 11 голов и сделал 8 результативных передач.

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