Точилин назвал лучших игроков первой части сезона

Экс-капитан московского «Динамо» и главный тренер «Сочи»назвал лучших по его мнению футболистов первой части сезона в РПЛ.

«Я бы выделил Кордобу, Угальде, Батракова, Сперцяна. И Самошникова бы добавил в эту компанию. Илья достаточно активен в "Локомотиве", заметный игрок в этой команде.

Кто лучший из них — сложно сказать. Как определять, кто лучший? У всех разные позиции. Но по статистике это Угальде, который лучший бомбардир чемпионата. Батраков на втором месте, так как очень хорош по системе "гол+пас". Дальше Кордоба, а затем Самошников и Сперцян», — сказал Точилин «Матч ТВ».

Календарь и таблица РПЛ

В гонке бомбардиров после 18 туров лидирует спартаковец Манфред Угальде, который забил 15 мячей и сделал 2 ассиста.