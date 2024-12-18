Точилин назвал лучших игроков первой части сезона

Александр Точилин Фото: globallookpress.com
«Я бы выделил Кордобу, Угальде, Батракова, Сперцяна. И Самошникова бы добавил в эту компанию. Илья достаточно активен в "Локомотиве", заметный игрок в этой команде.
Кто лучший из них — сложно сказать. Как определять, кто лучший? У всех разные позиции. Но по статистике это Угальде, который лучший бомбардир чемпионата. Батраков на втором месте, так как очень хорош по системе "гол+пас". Дальше Кордоба, а затем Самошников и Сперцян», — сказал Точилин «Матч ТВ».
В гонке бомбардиров после 18 туров лидирует спартаковец Манфред Угальде, который забил 15 мячей и сделал 2 ассиста.