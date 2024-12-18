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    Орлов: В «Зените» большая проблема. Надо ее решать

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    Комментатор Геннадий Орлов высказался по поводу проблем «Зенита».

    Геннадий Орлов
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    Геннадий Орлов

    «В "Зените" большая проблема. Надо ее решать. Еще прошлой весной, после сборов питерцы выглядели неважно. Думаю, дело не только в функциональной готовности, но и в психологии, ментальности. Видимо, игроки действительно пресытились победами. Если даже этот сезон взять, то хватило на четыре тура, когда пришел Глушенков. Лусиано ярко себя проявлял, Вендел был, как говорится, в порядке. Но потом-то все развалилось...

    И последние матчи говорят о том, что в "Зените" надо проводить революцию в составе! Сможет ли это сделать Семак? Сейчас нужно усилить три позиции. Центральный защитник, центральный полузащитник и нападающий. "Зениту" не хватает скоростных исполнителей. Он не быстрее остальных конкурентов. Так что Сергей Богданыч стоит перед вызовом. В принципе, в прошлые годы клуб, как правило, попадал с трансферами. Но! Приобретение Ахметова — первый звонок. Второй звонок — Соболев. Волков перешел из "Краснодара", но получил травму. Желаем ему скорейшего выздоровления. Но сможет ли он отвоевать себе место в составе... Я восхищался его физическими данными, выдал ему авансы. Но по его играм в "Зените" понял: ему не хватает футбольного интеллекта, чтобы взаимодействовать с партнерами. Вот в чем вся штука. На одной "физике" далеко не уехать. Ну посмотрим, что будет дальше. Прежде всего ему надо восстановиться. В общем, ясно, что лодка перегружена... Лишний товар. Балласт, который не двигает команду вперед. Если все останется так, как сейчас, то "Зенит" не станет чемпионом», — приводит слова Орлова «Спорт-Экспресс».

    Календарь и таблица РПЛ

    Напомним, что «Зенит» сейчас идет только на втором месте в турнирной таблице чемпионата России.

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