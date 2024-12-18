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    Орлов: Не уверен, что Клаудиньо вернется на свой уровень, Семаку нужно «резать по живому»

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    Комментатор Геннадий Орлов считает, что питерскому «Зениту» сейчас необходимо устроить перестройку.

    Геннадий Орлов
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    Геннадий Орлов

    «Зениту нужна внутренняя перестройка. Да, скорее не революция, а перестройка. Если кто-то из игроков не понимает, что на кону стоят золотые медали, если кто-то уже не может включиться, перестроиться, с ними надо расставаться. Продавать или отдать в аренду. Предстоит большая работа.

    Это мое личное видение ситуации. Не знаю, понимает ли это Семак. Судя по его последним комментариям, он, как мне показалось, ссылается на обстоятельства. Но, на мой взгляд, речь идет об очень глубоких проблемах...

    Не уверен, сможет ли Клаудиньо вернуться на свой прежний уровень. Я когда-то делал большое интервью с Анатолием Тарасовым, великим хоккейным тренером. В игровых видах спорта законы одни. Так вот он говорил: "Тренеру порой надо резать по живому!" И сейчас Семаку нужно осознать, с кем ему не по пути, с кем он не сможет взять титул. Надо иметь большое мужество, чтобы с кем-то сейчас расстаться. Просто так, по инерции уже ничего не выйдет.

    Неужели Сергей Богданыч считает, что его подопечные демонстрируют чемпионский футбол? Я так не думаю. Вот "Спартак" — другое дело. Станкович улучшил физические возможности футболистов. И как они задвигались!» — приводит слова Орлова «Спорт-Экспресс».

    Календарь и таблица РПЛ

    Напомним, что «Зенит» сейчас идет только на втором месте в турнирной таблице чемпионата России.

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