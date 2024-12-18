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    Николич: Российскому футболу очень мешает Fan ID и отсутствие еврокубков

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    Главный тренер ЦСКА Марко Николич поделился мнением о текущем уровне футбола в РПЛ.

    Марко Николич
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    Марко Николич

    В 2020-2021 годах Николич возглавлял «Локомотив».

    «Разница, конечно, есть, сначала так скажу. Тут я вижу два подхода.

    Давай первым делом обсудим — что было? Играли в еврокубках — это самая большая разница. Уровень легионеров был очень высокий.

    Я как пример привожу: тогда в "Локомотиве" работал, там нам надо [было] приобрести игрока. Например, Жоау Мариу из "Интера". Ты смотришь игрока уровня "Интера", "Манчестер Сити", "ПСЖ" и таких клубов.

    Что происходит сейчас? Уровень легионеров точно не тот.

    Но не надо недооценивать чемпионат. Мне кажется, русские люди, футбольные люди, всегда двигаются в экстремальных положениях. Или идут выше, чем нужно, и обсуждают себя свысока, или идут очень низко.

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    • Тогда чемпионат официально был шестой в Европе — это просто по факту, это не говорю я или вы, просто УЕФА тогда говорил, три клуба в Лиге чемпионов и так далее. Сейчас еврокубков нет, их отсутствие очень мешает.

    Две вещи, я вижу как самую большую разницу — отсутствие еврокубков и Fan ID.

    И обе, мне кажется, сильно мешают этому чувству футбольному, которое нужно каждому, мне кажется, человеку», — сказал Николич в эфире канала «Коммент.Шоу».

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