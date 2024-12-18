Кузьмичев: В пятницу будем обсуждать новый контракт Батракова с клубом

, представляющий интересы игрока «Локомотива», сообщил, что 20 декабря у него намечена встреча с руководством железнодорожников, где будет идти речь о новом контракте 19-летнего хавбека.

«Запланировали с руководством "Локомотива", что в эту пятницу встретимся для обсуждения нового контракта Алексея. Это не значит, что будем вносить дополнения в действующее соглашение, а будет полноценный новый контракт, чтобы учесть пожелания игрока и клуба. Постараемся найти оптимальный вариант», — сказал Кузьмичев «Матч ТВ».

Календарь и таблица РПЛ

Нынешний контракт воспитанника «Локомотива» действует до 2027 года. Всего в этом сезоне во всех турнирах он сыграл 23 матча, забил 11 голов и сделал 8 результативных передач.