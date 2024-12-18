ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Андони ИраолыОт противного. Андони Ираола — неидеальная, но очень интересная замена Гвардиоле
    Все новости спорта

    Анчелотти: Могу заверить вас, что я не потерял контроль над футболистами

    Футбол Календарь Примеры Прогнозы на Примеру Примера (Ла Лига) Футбол Испании Реал Мадрид
    Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался о текущем положении дел в мадридском клубе.

    Карло Анчелотти
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Карло Анчелотти

    «Ты спрашиваешь меня, потерял ли я контроль?. Сложный вопрос. Я его не потерял, конечно, нет.

    В футболе бывают трудные времена — так было всегда. Иногда они появляются в октябре и ноябре, а иногда в апреле и мае. Главное — продолжать двигаться вперед.

    Если это произошло в октябре или ноябре, то нужно выбираться из этой ситуации, и мы это делаем. Уверен, что во второй половине сезона мы будем очень конкурентоспособны.

    Могу заверить вас, что я не потерял контроль над футболистами», — приводит слова Анчелотти As.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    В настоящий момент «Реал» идет третьим в турнирной таблице чемпионата Испании.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли «Монако» отобрать очки у парижан?
  • «Монако» — ПСЖ. Прогноз и ставки
  • 3.80
    •
  • Сможет ли «Ак Барс» взять реванш у «Салавата Юлаева»?
  • «Ак Барс» — «Салават Юлаев». Прогноз и ставки
  • 2.35
    •
  • «Реал» выиграет очередной трофей
  • «Реал» — «Пачука». Прогноз и ставки
  • 2.02
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €300 за пополнение счёта ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус €100 новым игрокам ИгратьБесплатная ставка €5 после регистрации
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.90
  • Экспресс дня 18 декабря
  • Сегодня в 23:00
    •  3.80
  • Прогноз на матч Монако — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.35
  • Прогноз на матч Ак Барс — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.02
  • Прогноз на матч Реал — Пачука
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Саутгемптон — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Челси — Шемрок Роверс
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч ЦСКА — Спартак
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  2.85
  • Прогноз на матч Насьонал — Бенфика
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Арсенал — Кристал Пэлас
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры