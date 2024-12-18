Анчелотти: Могу заверить вас, что я не потерял контроль над футболистами

Главный тренервысказался о текущем положении дел в мадридском клубе.

«Ты спрашиваешь меня, потерял ли я контроль?. Сложный вопрос. Я его не потерял, конечно, нет.

В футболе бывают трудные времена — так было всегда. Иногда они появляются в октябре и ноябре, а иногда в апреле и мае. Главное — продолжать двигаться вперед.

Если это произошло в октябре или ноябре, то нужно выбираться из этой ситуации, и мы это делаем. Уверен, что во второй половине сезона мы будем очень конкурентоспособны.

Могу заверить вас, что я не потерял контроль над футболистами», — приводит слова Анчелотти As.

Календарь и таблица испанской Примеры

В настоящий момент «Реал» идет третьим в турнирной таблице чемпионата Испании.