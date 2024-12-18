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    Аморим прокомментировал предстоящий уход Рэшфорда из «Манчестер Юнайтед»

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    Наставник «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим высказался про нападающего Маркуса Рэшфорда. Ранее стало известно, что форвард готов к новому вызову и намерен уйти из команды.

    Рубен Аморим
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    Рубен Аморим

    «Я сосредоточен на том, чтобы все игроки были в лучшем состоянии при подготовке к каждому матчу. В этом клубе нет никаких "если". Нужно просто поговорить с ними и сосредоточиться на игре.

    Новый вызов? Я думаю, это правильно. У нас здесь новый вызов, он сложный, для меня это самый большой вызов в футболе, потому что мы находимся в сложной ситуации, и я уже сказал, что это один из больших клубов в мире. Это действительно новый вызов и самый большой. Я очень надеюсь, что все мои игроки готовы к этому новому вызову.

    Разговора с Рэшфордом пока не было. Это случилось вчера, я дал выходной ребятам, так что он наш игрок, и он готовится к следующей игре.

    Я общался со многими игроками индивидуально и во время тренировок, я хочу взять лучшее от Маркуса Рэшфорда как игрока, чтобы не говорить о будущем. Я лишь говорю о настоящем, я хочу лучшего от каждого из них, и это ключевой момент для меня, я просто хочу победить и помочь команде стать лучше. Мы пробуем разные вещи, чтобы вывести Маркуса на лучший уровень», — сказал Аморим Sky Sports.

    Соглашение с 27-летним Рэшфордом действует до лета 2028 года.

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