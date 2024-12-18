Акинфеев: В каких-то моментах Тороп до сих пор не повзрослел

Вратарь ЦСКАсчитает, чтопока не готов к роли основного голкипера команды.

«Я к Славе Торопу очень тепло отношусь, очень хочу, чтобы он рос и мужал. Помню, как его 15-летнего подтягивали к работе с основным составом. Сейчас Славе 21. Вспоминаю себя в этом возрасте, смотрю на Славу — разница есть, скажем так. И заметная. В каких-то моментах он до сих пор не повзрослел.

Защитник к нему подходит, забирает мяч, сам выбивает или разыгрывает — я глазам своим не верю, для меня это шок. Говорю ему: "Слава, ты вообще зачем нужен? Какими важными делами занят в этот момент? Ты хотя бы раз в жизни видел, чтобы у меня кто-то мяч забрал?".

Или такой аспект вратарского взросления: если на выходе тебя прессанули — ответь! Ты — хозяин штрафной площади.

Не надо никого убивать, драться не надо, но подойди, блин, объясни человеку, что к чему да почему. Нормальный — поймет», — сказал Акинфеев в интервью сайту Объединения отечественных тренеров по футболу.