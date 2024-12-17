«Ливерпуль» и Трент не могут договориться по финансовым условиям нового контракта

Защитник «Ливерпуля»продолжает обсуждать с клубом условия нового контракта.

По информации The Sun Football, стороны пока далеки от заключения сделки.

Источник утверждает, что «Ливерпуль» готов повысить зарплату Трента со 180 до 250 тысяч фунтов в неделю, тогда как игрок требует 350 тысяч.

Также отмечается, что «Ливерпуль» предложил Александеру-Арнольду пятилетний контракт.

Действующее соглашение Трента с «Ливерпулем» рассчитано до июня 2025 года. Сообщалось, что он может перейти в мадридский «Реал» после истечения срока контракта с английским клубом.

Напомним, вместе с Трентом следующим летом «Ливерпуль» могут покинуть Мохамед Салах и Вирджил ван Дейк.