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    «Ливерпуль» и Трент не могут договориться по финансовым условиям нового контракта

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    Защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд продолжает обсуждать с клубом условия нового контракта.

    Трент Александер-Арнольд
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    Трент Александер-Арнольд

    По информации The Sun Football, стороны пока далеки от заключения сделки.

    Источник утверждает, что «Ливерпуль» готов повысить зарплату Трента со 180 до 250 тысяч фунтов в неделю, тогда как игрок требует 350 тысяч.

    Также отмечается, что «Ливерпуль» предложил Александеру-Арнольду пятилетний контракт.

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    • Действующее соглашение Трента с «Ливерпулем» рассчитано до июня 2025 года. Сообщалось, что он может перейти в мадридский «Реал» после истечения срока контракта с английским клубом.

    Напомним, вместе с Трентом следующим летом «Ливерпуль» могут покинуть Мохамед Салах и Вирджил ван Дейк.

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