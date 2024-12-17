Силкин: «Динамо» зря делает акцент на иностранных футболистах

Бывший главный тренерподелился мнением о составе «бело-голубых» в нынешнем сезоне.

«В идеале "Динамо" в зимнее трансферное окно нужно взять по футболисту на каждую позицию. Всё зависит от того, есть ли у клуба возможности. Мне кажется, клуб зря делает акцент на иностранных футболистах.

"Динамо" занимает второе место после "Краснодара" по количеству иностранцев. Я понимаю, когда три-пять иностранцев, но 14 легионеров! Они даже на поле все вместе не могут выйти. Конечно, это перебор. Просто платятся деньги в трубу», — сказал Силкин Чемпионату.

«Динамо» занимает 4-е место в таблице российской Премьер-лиги с 35-ю очками в активе.