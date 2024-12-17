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    Душан Влахович«Ювентус» — «Кальяри». Онлайн
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    Рашфорд: Готов к новому вызову и следующим шагам

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    Воспитанник «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд прокомментировал свой возможный уход из родного клуба и заверил, что никогда ничего плохо не скажет о манкунианцах в случае трансфера.

    Маркус Рашфорд
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    Маркус Рашфорд

    «Лично я думаю, что готов к новому вызову и следующим шагам. Когда буду уходить, это пройдет без обид. Вы не получите от меня никаких негативных комментариев о "Манчестер Юнайтед". Я такой человек. Если знаю, что ситуация и так плохая, то не собираюсь ее усугублять. Я видел, как другие игроки уходили в прошлом, и не хочу быть таким. Когда уйду, я сделаю заявление, и оно будет от меня.

    Я — на полпути своей карьеры. Не ожидаю, что мой пик наступит сейчас. Я провёл девять лет в Премьер-лиге, и это многому меня научило, это помогло мне вырасти как игроку и как личности. Так что у меня нет никаких сожалений за последние девять лет.

    У меня не будет никаких сожалений в будущем, поскольку я воспринимаю вещи изо дня в день, и иногда случаются плохие вещи, иногда — хорошие. Просто стараюсь сохранять тонкий баланс. Лучшее ещё впереди? 100%. Таков мой менталитет», — цитирует Рашфорда журналист Генри Винтер.

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    • В основном составе Рашфорд дебютировал в 2016 году. Всего сыграл за команду 287 матчей и забил 87 мячей. За сборную Англии на его счету 60 игр и 17 голов.

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