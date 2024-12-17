Овчинников высказался о шансах «Краснодара» на чемпионство в РПЛ

Мурад Мусаев — главный тренер «Краснодара» Фото: globallookpress.com
«Краснодар в психологическом плане сейчас на коне. В прошлом сезоне после зимней паузы они сдулись, не выдержав конкуренции в психологическом плане.
Думаю, за несколько месяцев в клубе примут правильные решения и сделают работу над ошибками, чтобы хорошо стартануть весной и добиться чемпионства. Им некуда деваться, ведь у хозяина клуба Галицкого мечта стать чемпионом России. Зрителей ждёт очень интересное окончание РПЛ. Плюс ещё нельзя сбрасывать со счетов Спартак», — сказал Овчинников Чемпионату.
После 18-и туров в российской Премьер-лиге «Краснодар» занимает 1-е место в таблице с 39-ю очками в активе.