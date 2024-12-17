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    Николич: Мне кажется, русские футболисты прибавили

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    Наставник московского ЦСКА Марко Николич отметил прогресс российских футболистов по сравнению с его периодом работы в столичном «Локомотиве».

    Марко Николич
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    Марко Николич

    «Мне кажется, прибавили русские футболисты. Где я работаю сейчас, например, в ЦСКА, и где я работал раньше, в "Локомотиве", эти два клуба, которые делали всегда ставку на своих, так сказать.

    Сейчас, видимо, там появилось, ну, мне кажется, хорошее количество интересных молодых русских футболистов. Они пользуются этим моментом, что уровень легионеров не такой, как раньше», — сказал Николич в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

    Календарь и таблица РПЛ

    ЦСКА закончил первую часть чемпионата России-2024/25 на 6-м месте в таблице. Клуб набрал 31 очко в 18 встречах.

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