Николич: У Файзуллаева точно есть будущее, он может поиграть за границей

Наставник ЦСКАотметил высокий потенциал. Тренер уверен, что футболист сборной Узбекистана может заиграть на европейском уровне.

«Будущий сильный игрок, точно. И в этом году его эффективность такая же, как и была. Более-менее. Но мне кажется, он должен прибавить ещё чуть-чуть.

Конечно, сейчас чуть падает уровень, сейчас кто-то новый, другой должен брать эту ответственность. А он должен отдать все силы, конечно, в эти последние пять игр, чтобы показать, что мы все можем рассчитывать на него серьёзно. 21 год, молодой парень, самый лучший игрок Азии молодой. И сейчас очень интересно смотреть на него, как будет он справиться с этим. Будет ли летать в облаках или будет ходить по земле.

Будущее точно есть. Он точно может играть за границей. Игровые качества есть», — сказал Николич в выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Календарь и таблица РПЛ

ЦСКА усилил состав Аббосбеком Файзуллаевым в 2023 году. Узбекистанец провел в красно-синей майке 55 встреч. За этот отрезок футболист оформил «8+20» по системе «гол плюс пас».