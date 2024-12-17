Непомнящий: Станкович — трансфер года в РПЛ

Известный отечественный тренерназвал лучшего футболиста года и персонально отметил работу главного тренера «Спартака»

«Я знаю, что специалисты выбрали Головина, и у меня нет возражений по этой кандидатуре. Просто его сравнивать не с кем и не с чем, потому что он играет на высоком уровне и в хорошей лиге.

Лично для меня главным критерием является то, насколько футболист полезен команде. Насколько он растворяется. Про Батракова, например, начали говорить, что его не стало видно на определенном этапе сезона. Но на самом деле, в последних матчах он не стал играть хуже, чем в начале сезона. Он каждый матч проводит все так же качественно. Просто к нему уже все относятся по-другому.

А вот про зенитовских бразильцев Вендела и Клаудиньо я такого не могу сказать. Если в предыдущие сезоны они тащили свою команду, то в этом у них не получается. Они потеряли новизну и стремление это делать. Потому сейчас "Зенит" и болеет — лидеры не играют на нужном уровне.

Из легионеров нравится Угальде. Он много забивал, и его команда здорово играет. Одно удовольствие наблюдать за "Спартаком". А Угальде там солирует, забивает все, что можно и даже что нельзя. Фортуна повернулась к нему нужным местом, и дай бог, чтобы парень продолжал так же играть.

Что касается лучшего трансфера. Для меня это тренер "Спартака" Станкович», — сказал Немомнящий в интервью изданию «Евро-Футбол.Ру».

Календарь и таблица РПЛ

Деян Станкович возглавил «Спартак» летом 2024 года. После 18 туров команда сейчас идет третьей в таблице чемпиона России с 37 очками и всего на два отстает от лидирующих «Краснодара» и «Зенита». Вторая часть сезона РПЛ начнется в марте.