ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Маркус РашфордОкно без возможностей. Должен ли Рашфорд зимой покинуть «Манчестер Юнайтед»?
    Все новости спорта

    «Галатасарай» зимой хочет подписать Дибалу

    Футбол Календарь Серии А Прогнозы на Серию А Трансферы Суперлига Турции Футбол Турции Галатасарай Рома Серия A Футбол Италии
    По данным Sky Sport Italia, турецкий «Галатасарай» нацелился на трансфер нападающего итальянской «Ромы» Пауло Дибалы и намерен его подписать в зимнее трансферное окно.

    Пауло Дибала
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Пауло Дибала

    Самым популярный клуб Турции уже предложил аргентинцу весомый контракт на € 10 млн в год и теперь ждет от него ответа.

    При этом «Галатасарай» не намерен ждать лета 2025 года, когда Дибала станет свободным агентом, а хочет ускорить переход и заполучить форварда зимой бесплатно или за минимальную компенсацию.

  • Трансферный дайджест. 10-16 декабря
  • Серхио Рамос рвется на клубный ЧМ-25, Тонали надоело в АПЛ, Погба выбирает клуб
  • Вчера

    • За «Рому» Дибала играет с 2022 года. Всего за клуб он провел 95 матчей, забил 36 голов и сделал 19 ассистов. На Transfermarkt аргентинец сейчас стоит € 12 млн.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли «Кальяри» доставить «Ювентусу» проблемы?
  • «Ювентус» — «Кальяри». Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
  • Сможет ли СКА пробить оборону «Локомотива»?
  • СКА — «Локомотив». Прогноз и ставки
  • 3.85
    •
  • Динамовцы добьются уверенной победы над «Барысом»
  • «Динамо» Москва — «Барыс». Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €300 за пополнение счёта ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус €100 новым игрокам ИгратьБесплатная ставка €5 после регистрации
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.90
  • Экспресс дня 17 декабря
  • Сегодня в 23:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Ювентус — Кальяри
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  3.85
  • Прогноз на матч СКА — Локомотив
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Динамо Москва — Барыс
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  3.80
  • Прогноз на матч Монако — ПСЖ
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Арсенал — Кристал Пэлас
  • Футбол
  • Завтра в 22:30
    •  2.02
  • Прогноз на матч Реал — Пачука
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Саутгемптон — Ливерпуль
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.17
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Автомобилист
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры