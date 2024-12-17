«Галатасарай» зимой хочет подписать Дибалу

Пауло Дибала Фото: globallookpress.com
Самым популярный клуб Турции уже предложил аргентинцу весомый контракт на € 10 млн в год и теперь ждет от него ответа.
При этом «Галатасарай» не намерен ждать лета 2025 года, когда Дибала станет свободным агентом, а хочет ускорить переход и заполучить форварда зимой бесплатно или за минимальную компенсацию.
За «Рому» Дибала играет с 2022 года. Всего за клуб он провел 95 матчей, забил 36 голов и сделал 19 ассистов. На Transfermarkt аргентинец сейчас стоит € 12 млн.