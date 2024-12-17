«Галатасарай» зимой хочет подписать Дибалу

По данным Sky Sport Italia, турецкийнацелился на трансфер нападающего итальянской «Ромы»и намерен его подписать в зимнее трансферное окно.

Самым популярный клуб Турции уже предложил аргентинцу весомый контракт на € 10 млн в год и теперь ждет от него ответа.

При этом «Галатасарай» не намерен ждать лета 2025 года, когда Дибала станет свободным агентом, а хочет ускорить переход и заполучить форварда зимой бесплатно или за минимальную компенсацию.

За «Рому» Дибала играет с 2022 года. Всего за клуб он провел 95 матчей, забил 36 голов и сделал 19 ассистов. На Transfermarkt аргентинец сейчас стоит € 12 млн.